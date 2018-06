Chefe de tráfico do Rio é preso em Praia Grande (SP) O traficante Luiz Cláudio da Rocha Mero, conhecido como "Berola", acusado de chefiar o tráfico de drogas nos morros do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul do Rio, foi detido por volta das 21 horas de quarta-feira por agentes da Polícia Federal. A prisão ocorreu na cidade de Praia Grande, no litoral sul paulista. O traficante, procurado pela polícia carioca, estava com uma quadrilha de cinco pessoas, entre elas uma mulher. O grupo foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Santos. "Berola" havia sido preso pela polícia carioca no dia 31 de maio de 2005 na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Ele integra quadrilhas da Barreira do Vasco, em São Cristóvão, da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, e Parque Alegria, no Caju.