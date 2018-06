Chefe do tráfico de favela no Rio é preso em São Paulo

SÃO PAULO - Um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas no Morro do Fallet, no centro do Rio, foi preso em São Paulo nesta quarta-feira. A ação foi conduzida por agentes da Polícia Civil do Rio.

O suspeito teria negócios no Paraguai e na Bolívia para compra de armas e drogas e lavaria parte do dinheiro do tráfico em Santa Catarina. Ele é apontado como mandante de um ataque a policiais militares na Cidade Nova no ano passado, que terminou com a morte de um dos PMs. A ação teria sido uma represália a morte de seu filho de 17 anos durante uma operação da polícia.