Chefes das PMs de 24 Estados estão reunidos em SP Chefes das Polícias Militares de 24 Estados estão em São Paulo discutindo os novos métodos de combate à criminalidade. Eles participam da II Feira Internacional de Segurança e Defesa que começou nesta terça-feira, apresentando o que há de mais moderno em produtos e serviços voltados para o setor de segurança e defesa. Entre os lançamentos estão granadas de tinta, que deixam o assaltante tingido de azul ou roxo para facilitar a identificação e prisão. Há os cartuchos com 12 balins de borracha que provocam dor, incapacitam, mas não matam e são usados para controle de multidões. Estão sendo apresentadas bombas de gás lacrimogêneo que se fragmentam em partes assim que lançadas e não podem ser atiradas de volta, como as bombas tradicionais. Durante a feira são feitos seminários e fóruns para discutir a polícia comunitária, a aplicação dos direitos humanos no Brasil e no exterior, técnicas e táticas não letais, o policiamento ambiental e o risco corporativo. A feira vai até o dia 9 no Centro de Exposições Imigrantes.