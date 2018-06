Chega a 104 número de cidades em estado de emergência no RS

Subiu para 104 o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por conta dos temporais que atingiram o Estado nos últimos dias, segundo boletim da Defesa Civil do Estado divulgado nesta terça-feira, 1.

Os temporais já atingiram 17.070 pessoas. Deste total, 4.450 está desabrigadas e outras 12.620 estão desalojadas. Oito pessoas morreram. Mais de 163.500 casas foram danificadas.

Na manhã de ontem, os fortes temporais atingiram municípios da Fronteira Oeste, entre eles, destacam-se Santo Cristo, Miraguaí, Santana do Livramento, Crissiumal e São Borja.

Em Santo Cristo, há cerca de 40 residências danificadas, com um total de 160 pessoas afetadas diretamente pelos eventos. O principal problema concentra-se na destruição de pontes e pontilhões que comprometem o tráfego no interior da localidade. Em Miraguaí, houve destelhamento de cerca de 200 residências.

Em Crissiumal, um dos municípios priorizados pela Defesa Civil, ainda há interrupção do fornecimento de energia elétrica. O município de Santana do Livramento teve uma série de árvores arrancadas e 12 residências danificadas por conta das rajadas de 120 km/h.

Itaqui é o município mais atingido por este último temporal, deixando cerca de 950 pessoas desalojadas e 50 desabrigadas, que se encontram alojadas no Ginásio do Cassino e nas dependências do Mercado Público. Foram danificadas cerca de 150 residências.