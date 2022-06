Chega a 121 o número de vítimas das chuvas no Recife; 6,2 mil estão desabrigados

Subiu para 121 o número de vítimas das chuvas no Recife e região metropolitana, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil de Pernambuco. Cinco corpos foram encontradaos nesta quarta, enquanto nove morreram no hospital. Outras três pessoas seguem desaparecidas e 6.198 desabrigados. O número de óbitos contabiliza as vítimas desde a última quarta-feira, 25, até as 22h30 desta quarta-feira, 1. A 121ª vítima ainda não consta no boletim mais recente divulgado pelo governo de Pernambuco.

Leia Também Brasil teve mais de 500 mortes por chuvas desde o fim do ano passado

As buscas pelas pessoas que ainda estão soterradas acontecem em quatro locais de deslizamento: Vila dos Milagres (zona oeste do Recife), Jardim Monte Verde e Curado VI (Jaboatão dos Guararapes) e Areeiro (Camaragibe). Das 16 vítimas que estão sendo procuradas pelos bombeiros, 14 foram soterradas por deslizamento de barreiras e outras duas foram levadas por enxurradas.

As informações foram confirmadas por meio do cruzamento de dados da Secretaria de Defesa Social do estado (SDS-PE) e das ocorrências geradas pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods). Também foram levados em consideração os resgates realizados nas áreas afetadas, perícias realizadas no Instituto de Medicina Legal (IML) e relatos de familiares aos serviços de Defesa Civil e Assistência Social.