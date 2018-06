Chega a 14 número de cidades em emergência por chuvas em SC

SÃO PAULO - Subiu para 14 o número de cidades em situação de emergência em Santa Catarina, por causa das chuvas que atingem a região. As últimas cidades a entrar no status foram Canelinha, Ri dos Cedros, São Pedro de Alcântara e Joinville.

Brusque, Nova Trento, Pomerode, Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista, Schroeder, Rio Negrinho, Camboriú, Guabiruba e Ilhota já haviam decretado emergência por causa da chuva. No total, 26 cidades relataram problemas.

Em todo o Estado, 678 mil pessoas sofreram com os prejuízos causados pelos alagamentos e deslizamentos. Mais de 14 mil deixaram suas casas. Um homem morreu em Palhoça na manhã de segunda-feira, 14. Valmir Carvalho Iochen, de 25 anos, caiu com o carro no rio e foi encontrado a 70 metros da ocorrência. (Colaborou Priscila Trindade)