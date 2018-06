Chega a 15 número de munícipios em situação de emergência no AM

São Paulo, 27 - Subiu para 15 o número de municípios afetados pelas enchentes no Amazonas, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil do Estado nesta terça-feira, 27. Já são mais de 23 mil famílias afetadas.

Os municípios de Benjamim Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Tabatinga, na região do Alto Solimões, decretaram estado de emergência em função das enchentes dos rios Juruá, Purus e Alto Solimões.

A Defesa Civil já prepara socorro para as famílias sendo que, do total, 11 municípios já contam com a ajuda humanitária do Governo do Estado, por meio do Subcomando de Ações de Defesa Civil-Subcomadec.