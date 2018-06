Chega a 16 número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - Mais uma morte em decorrência das chuvas que atingem Minas Gerais foi registrada nesta quarta-feira, 5. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), um homem de 38 anos morreu pela manhã após o desabamento de uma residência no município de Santa Rita do Sapucaí, na região sul do Estado.

Além da vítima, sua mulher e quatro filhos estavam na casa que desabou, no bairro Pedro Sancho Vilela. José Maria da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu. Luciana Capole, de 33 anos, Patrick Douglas Capole, de 12, Patrícia Capole Soares, de 11, Damaris Antônio da Silva, de 10, e Daiara Caroline Antônia da Silva, de 12 anos, sofreram ferimentos. A Defesa Civil estadual não confirmou se chovia no momento do desabamento.

Com a ocorrência, subiu para 16 o número de mortos em Minas em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde novembro do ano passado. De outubro - quando tem início o período chuvoso - até hoje, 87 municípios mineiros já haviam comunicado à Cedec problemas com as chuvas, sendo que 55 decretaram situação de emergência. No período, um total de 1.661 pessoas ficaram desabrigadas e 11.955 desalojadas.