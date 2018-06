Chega a 18 número de feridos em acidente com barca no Rio

SÃO PAULO - A concessionária Barcas S/A informou que 18 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 23, no acidente com a barca Ingá II, do tipo catamarã, que saiu da Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, com destino a Niterói.

O catamarã que transportava 376 pessoas apresentou pane eletrônica no momento da atracação, por volta das 7h50 horas. O comandante da barca realizou manobra de emergência e atracou nas pedras do Aterro do Gragoatá. Em seguida, a embarcação Ingá II foi rebocada e os passageiros puderam desembarcar.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Azevedo Lima e ao Centro Policlínico de Niterói. Entre os feridos estão 16 passageiros e dois funcionários da concessionária. Seis pessoas já foram liberadas.

Por volta das 12 horas, a operação foi normalizada com saídas da estação Araribóia em direção à Praça XV, a cada 20 minutos. De manhã, o tempo médio de espera para embarque era de, aproximadamente, uma hora.