Chega a 183 mil o número de afetados pela chuva no Paraná

SÃO PAULO - Chega a 183 mil o número de pessoas afetadas pela chuva no Paraná, de acordo com o último boletim da Defesa Civil do estado. Além disso, cerca de 600 estão desalojadas. Até o momento, três municípios decretaram situação de emergência e vários ainda estão contabilizando os danos e prejuízos. O órgão monitora a situação das 38 cidades atingidas pelo temporal (acompanhado por ventos fortes e granizo), que atingiu a região oeste do estado nos dias 29 e 30 de outubro.

Nesta sexta-feira, 4, o tempo será bom e sem previsão de chuva em todas as regiões paranaenses. De acordo com o serviço de meteorologia do estado(Simepar), amanhã, 5, o sol predomina na maioria das regiões, apenas no leste há aumento de nebulosidade, devido aos ventos que se deslocam do oceano para o continente.

Ao amanhecer, as temperaturas estarão baixas, principalmente no sul paraense. Os termômetros devem marcar 7 graus Celsius (ºC) em União da Vitória, Rio Negro. Mas a presença do sol eleva as temperaturas à tarde, que devem chegar a 33ºC no norte do estado.