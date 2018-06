Chega a 29 o número de municípios atingidos por chuvas no Paraná

CURITIBA - Subiu para 29 o número de municípios atingidos pelas fortes que caem no Estado do Paraná desde a tarde de terça-feira, 12. Segundo relatório divulgado pela Defesa Civil, já são 17.935 pessoas atingidas e 4.596 casas danificadas. Não houve o registro de mortes, mas três pessoas ficaram feridas.

Conforme informações da Defesa Civil, as chuvas foram acompanhadas de fortes ventos e o destelhamento de casas está entre as principais reclamações.

As cidades mais atingidas são Salto do Lontra, no sudoeste do Estado, com 4.910 atingidos, além de Telêmaco Borba, com 2.526 atingidos, e Imbituva, com 2.426 pessoas afetadas.

Os feridos moram em Ponta Grossa, e foram atingidos pela queda de um barracão na Avenida Continental, no Distrito Industrial da cidade. Eles são correm risco de morte.