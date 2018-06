Chega a 36 número de vítimas identificadas O Instituto Médico-legal identificou até esta sexta-feira, 20, os corpos de 36 vítimas do acidente com o Airbus A-320 da TAM, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Nesta tarde, foram reconhecidos Valdemarina Bidone de Azevedo e Souza, Nelson Wiebbelling, Anderson Luis Falleiro Cassel e Paulo de Tarso Dresch da Silveira. O IML identificou anteriormente os seguintes passageiros: Mireile Franciane Bettiol, Helen de Cássia Monteiro, Claudemir Buzzanelli Arriero, Simone Lacerda Westrupp, Julio Cesar Redecker, Lina Barbosa Cassol, Peter Max Finzsch, João Francisco Caltabiano, Fabio Martinho Novakoski Fernandes, José Antônio Lima da Luz, José Luís Souto Pinto, Osvaldo Luiz de Souza, Fernando Volpe Estato, Guilherme Duque de Moraes, Michele Dias Miranda, Rubem Withaeuper, Melissa Ura, Alanis Ura Dona Andrade, Márcio Rogério Andrade, Rafaella Bueno Dalprat, Caio Augusto Bueno Dalprat, Deolinda Magaly Victória da Fonseca, Rosangela Maria de Avila Severo, Inês Maria Kleinowski, Paulo Rogério Amoretty Souza, Antônio Carlos Araújo de Souza, Luiz Antônio Rodrigues da Luz, José Antônio Rodrigues Santos Silva Vitacir Paludo, Roberto Gaviolli, Heurico Hirochi Tomita e Silvânia Regina de Ávila Alves