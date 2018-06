Chega a 39 o número de municípios de MG em emergência

Outros sete municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado - elevando o total para 39. O total de cidades atingidas pelas enchentes e pelos deslizamentos no Estado chega a 71. Veja também: Chuvas em Minas Gerais causam estragos em 60 municípios Enquanto SC e Minas sofrem com chuvas, RS enfrenta estiagem Tudo sobre as vítimas das chuvas Além disso, o órgão confirmou ainda a morte de mais uma pessoa, na cidade de Carmo da Mata. José Alberto da Silva, de 62 anos, foi arrastado pela correnteza dentro do carro quando passava por uma monte. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava desaparecido desde terça-feira. Até o momento, 22.752 pessoas estão desalojadas, 4.193 estão desabrigadas e outras 287 feridas, elevando o total de afetados pelas chuvas para 147.711 em todo o Estado. A Defesa Civil de Minas Gerais contabiliza ainda 12.929 casas danificadas e 117 destruídas.