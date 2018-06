Chega a 665 o número de mortos por chuvas na região serrana do Rio

SÃO PAULO - Subiu para 665 o número de mortos pelas chuvas na região serrana do Rio. De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio divulgado na tarde desta segunda-feira, há 276 vítimas em Teresópolis, 19 em Sumidouro, 56 em Petrópolis, 2 em São José do Vale do Rio Preto e 312 em Nova Friburgo.

Ainda segundo o balanço, Petrópolis contabiliza 3.600 desalojados e 2.800 desabrigados. Em Nova Friburgo há 3.220 desalojados e 1.970 desabrigados, enquanto Teresópolis registra 960 desalojados e 1.280 desabrigados.

Texto atualizado às 19h50.