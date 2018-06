Chega a 71 o número de cidades em emergência por chuvas em SC

SÃO PAULO - Já são 71 as cidades em Santa Catarina que decretaram situação de emergência por conta das chuvas que atingem o Estado. Segundo o relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual, 85 municípios sofreram com as chuvas e 71 estão em situação de emergência. A cidade de Mirim Doce, no Vale do Itajaí, decretou situação de calamidade pública no último dia 19.

Ainda de acordo com o relatório da Defesa Civil, aproximadamente 840 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Em todo o Estado, 18.737 pessoas estão desalojadas e ocupam a casa de parentes ou amigos. Outras 1.976 pessoas estão desabrigadas e ocupam abrigos públicos.

Santa Catarina já registra seis mortes em decorrência das chuvas, de acordo com a Defesa Civil. Três mortes ocorreram em Florianópolis. Jaraguá do Sul, Massaranduba e Blumenau também registram uma morte cada uma.