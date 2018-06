Chega a 739 o número de mortos pelas chuvas na região serrana do Rio

SÃO PAULO - O número de mortos pelas enchentes e deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro chegou a 739, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado nesta tarde. De acordo com o balanço, as chuvas deixaram 353 vítimas em Nova Friburgo, 302 em Teresópolis, 63 em Petrópolis e 21 vítimas em Sumidouro.

O boletim informa ainda que 6.050 pessoas estão desabrigadas e ocupam abrigos públicos. Outras 7.780 pessoas tiveram que abandonar suas residências e ocupam a casa de parentes e amigos. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) divulgou também uma lista com o nome de 208 pessoas que ainda estão desaparecidas.

Os trabalhos de resgate estão concentrados em áreas que ainda permanecem isoladas após terem sido bloqueadas por toneladas de terra, lama e pedras que deslizaram das montanhas e soterraram centenas de casas.

As operações de resgate passaram a ser coordenadas no final de semana pelas Forças Armadas, que montaram uma base aérea de operações na Granja Comary, o campo de treinamentos da seleção brasileira de futebol em Teresópolis.

Texto atualizado às 18h55.