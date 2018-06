Chega a 81 número de cidades do RS em estado de emergência

Já chega a 81 o número de municípios em situação de emergência por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo boletim da Defesa Civil estadual, somente nesta sexta-feira 15 cidades entraram para a lista desta condição.

São elas: São José do Herval, São Sepé, Barão do Triunfo, Rio Pardo, Palmares do Sul, Itaqui, Jarí, São Pedro do Sul, Pinhal, Cerro Grande do Sul, Rodeio Bonito, Progresso, São Borja, Crissiumal e Dois Irmãos das Missões.

Até o momento, o Estado registrou oito mortes causados pelos temporais e 21.326 pessoas foram obrigadas a deixarem suas casas. A Defesa Civil informou que já distribuiu 5.570 cestas básicas, 1.100 kits de limpeza e 3.090 kits colchão.