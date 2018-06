Chegada de frente fria causa chuva em São Paulo nesta segunda

Uma frente fria provoca chuva desde cedo na Baixada Santista, no litoral sul e no Vale do Ribeira. Na capital e no Vale do Paraíba o sol aparece entre muitas nuvens e chove a partir da tarde desta segunda-feira, 27, quando a máxima não passa dos 26 graus na capital. O calor diminui bastante nesta segunda. No oeste paulista o céu fica nublado o dia todo e pode chuviscar. O sol predomina e ainda faz calor no restante do Estado. Uma nova frente fria chega ao Estado no meio da semana e até quinta-feira o tempo fica chuvoso com temperatura baixa no leste paulista. Na terça-feira, a temperatura cai ainda mais e a máxima não passa dos 21 graus na capital, que tem mínima de 15 graus. Durante a semana, a temperatura cai aos poucos e na quinta-feira, 30, a máxima não passa dos 19 graus. Este fim de semana virou referência dos mais baixos níveis de umidade do ar em 2007, em quase toda a região Sudeste. Valores de 15% a 20% foram registrados em todas as regiões paulistas, incluindo a capital e o litoral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os níveis indicados de umidade do ar devem ficar acima dos 30%. País Uma frente fria avança pelo Sudeste do País e deixa o tempo chuvoso desde o leste de Santa Catarina até o sul de São Paulo e também no Acre. As nuvens aumentam bastante na faixa entre o norte do Paraná e o sul de Rondônia. A temperatura cai bastante por conta da chegada do ar frio que acompanha a frente fria. No Rio Grande do Sul o dia começa com geada na fronteira com o Uruguai e chuva fraca no leste e no norte. A previsão para o restante do País é de sol e calor. Ocorrem pancadas de chuva no litoral leste do Nordeste, no Amazonas e no Amapá.