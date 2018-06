Chegada de frente fria deixa o tempo nublado durante o feriado

Uma nova frente fria se aproxima de São Paulo na quinta-feira, 15, e muda o tempo. Com isso, o feriado de Proclamação da República deve ser nublado na capital paulista, no oeste e no centro-sul do Estado. A previsão é de que pode haver chuva forte e na sexta-feira a chuva diminui, mas o céu continua encoberto. A máxima não deve passar dos 24 graus na quinta e aos 21 graus na sexta-feira. O que abre e o que fecha na capital durante o feriado Motorista deve evitar saída da capital a partir das 16h desta 4ª Na véspera do feriado, aeroportos têm movimento calmo Nesta quarta, a previsão é de sol em todo o Estado, apesar de o dia começar com muitas nuvens no litoral e no leste. As nuvens se dissipam rapidamente e a máxima deve chegar aos 30 graus na capital paulista. À tarde, novas áreas de instabilidade se formam e há previsão de pancadas de chuva isoladas. A nova frente fria que avança sobre o Sul do Brasil nesta quarta-feira desloca-se rápido em direção a São Paulo. Com isso, não vai faltar umidade e calor e a proximidade da frente fria coloca São Paulo em estado de alerta de novo. Até a noite de quinta-feira, todo o Estado pode ter chuva forte e ventania.