Chegada de frente fria derruba temperaturas no Sul, diz Sedec

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou nesta quarta-feira, 25, para as baixas temperaturas em toda a região Sul do País, nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo a Sedec, os alertas foram encaminhados às Defesas Civis destes Estados, que ressalta ainda a formação de geada nessas regiões. Desta quarta até sexta-feira, uma nova massa de ar polar chega ao País e provoca queda de temperaturas no Sul, que terá frio intenso. No Paraná, as mínimas devem variar entre -2 graus e 1 grau, nas regiões mais altas, e entre 5 graus e 10 graus nas áreas mais planas. Nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as mínimas oscilam entre -3 graus e 0 graus, nas áreas mais altas, e entre 0 graus e 8 graus nas demais regiões. A sensação térmica, no entanto, será de temperaturas mais baixas, por conta dos ventos. A formação de geada deve acontecer entre a madrugada e o amanhecer de quinta e sexta-feira, em razão do ar frio. A Sedec recomenda aos agricultores que tomem as medidas preventivas necessárias para minimizar os efeitos da geada nas suas produções.