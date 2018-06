Cheia cresce e mais 3 municípios entram em estado de emergência no AM

MANAUS - Três municípios do Amazonas entraram em situação de calamidade pública Anamã, Barreirinha e Careiro. O governo do Estado irá retirar as famílias. Na Capital, o rio Negro ultrapassou a marca registrada na quarta-feira e chegou, ontem, aos 29,80 metros. De acordo com o secretário de Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Roberto Rocha, se estuda a retirada de pelo menos quatro mil famílias dos municípios em calamidades para partes mais altas da região onde moram.

"O estágio de calamidade comprova a precariedade sanitária dos municípios. Estas famílias serão alojadas em escolas alojadas e em barracas na própria cidade, em partes mais altas, ou em balsas", disse.

Na última quarta-feira, o governador do Amazonas, Omar Aziz, informou que o fato de Manaus ter registrado a maior cheia dos últimos 110 anos não é para se comemorar. "Não batemos um recorde, batemos em um desastre. E farei possível para que as famílias afetadas pela cheia, não venham passar pela mesma situação no próximo ano".

De acordo com a Defesa Civil, mais 75 mil famílias foram atingidas pela cheia. Se na em Manaus mais de 140 comerciantes tiveram suas lojas invadidas pela subida dos rios, no interior, o volume de água acabou com a agricultura familiar e a pecuária.

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o rio Negro, na capital, deve continuar subindo nos próximos dias.