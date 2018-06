Chileno que seqüestrou Washington Olivetto é transferido O chileno Maurício Hernandez Norambuena, que cumpre pena há cinco anos por chefiar o grupo que seqüestrou o publicitário Washington Olivetto, em dezembro de 2001, foi transferido na tarde desta quinta-feira, 23, para a Penitenciária Doutor Paulo Luciano de Campos, de Avaré, interior de São Paulo, onde deve permanecer em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o chileno cumpria pena no Centro de Readaptação Penitenciária José Ismael Pedrosa, de Presidente Bernardes, onde também se encontrava em RDD. A SAP esclareceu que a transferência de Norambuena se deu por conta do término do prazo fixado pela Corregedoria dos Presídios para sua permanência no presídio.