Chilenos são presos por esfaquear mendigo Os irmãos chilenos Carlos Alberto e Juan Carlos Cubillos Gómez, de 25 e 27 anos, foram presos em flagrante ontem, na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, acusados de tentar matar, com golpes de canivete, o morador de rua Edeglei da Costa, de 40. Internado, ele não corre risco de vida. Os turistas alegaram legítima defesa, mas não foi encontrada arma com o mendigo. Eles aguardam julgamento. Se forem condenados, podem pegar até 14 anos de prisão no Brasil.