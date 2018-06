Chinelada no Sauípe Houve um tempo no Brasil em que o Costão do Santinho era o ó do borogodó. Locação de nove entre dez protagonistas de revistas de celebridades do País, o resort de Florianópolis ganhou projeção de spa político em 2000, quando o então presidente FHC recebeu por lá, além de Guga - que muitos acreditavam ser o Santinho em pessoa -, um punhado de chefes de Estado na 19.ª cúpula do Conselho do Mercosul. O Costão catarinense continua lá, salpicado de estrelas pro verão, apesar do bocado de brilho que perdeu nas esferas do poder para o similar baiano Costa do Sauípe, sede da maravilhosa Cúpula da América Latina e Caribe, que termina hoje comemorando o reingresso de Cuba no Paraíso. A alegria da turma saiu bem nas fotos dos jornais da semana. George Bush perdeu essa. O presidente americano até cogitou uma visita surpresa ao Sauípe, mas foi desencorajado por assessores temerosos de chineladas em série no costão do chefe. CARMA Pedro Bial não vai cobrir a posse de Barack Obama. Ojornalista reassume o Big Brother uma semana antes da festa em Washington. Parece castigo! PSICOLOGIA O Corinthians fará pré-temporada em Itu para que Ronaldo não se sinta tão maior assim que o resto a seu redor. Presente de última hora Já está à venda no comércio da 25 de Março uma versão pirata do sapato atirado contra Bush em Bagdá. A cópia é perfeita e o preço atraente: R$ 5,00 a unidade (o par sai por R$ 8,00). Aquilo roxo A secretária de Imprensa da Casa Branca, Dana Perino, apareceu de olho roxo na terça-feira, dizendo que bateu de frente num microfone durante a confusão da sapatada de domingo. Se o presidente fosse o Bill Clinton, os jornalistas - ô, raça! - já estariam pensado bobagens a respeito, né não?! Efeito Bush Em visita surpresa a Bagdá, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, foi logo avisando que o Reino Unido vai tirar suas tropas do Iraque até junho de 2009. O anúncio funcionou como uma espécie de escudo anti-sapatada. Fã de carteirinha Corre no Rio o boato de que Sérgio Cabral não lava a mão direita desde que cumprimentou a Madonna domingo passado no Maracanã. Nas audiências de ontem, de fato, o governador limitou-se a acenar para as visitas. O que é ruim para os EUA... Entreouvido nos corredores do Copom: "Se juros baixos fossem a solução, os americanos não estariam na pindaíba em que se encontram." Cá pra nós, faz sentido! Faltam 13 dias para 2009 A uma semana do Natal, começa agora aquela época do ano em que ou você está de férias ou finge que trabalha.