Chinês é morto dentro da loja, no Canindé Xie Yongting, de 42 anos, foi encontrado morto às 11h15 de ontem, nos fundos de sua loja, no Canindé, região central de São Paulo. Segundo a polícia, ele foi vítima de roubo seguido de morte. Testemunhas viram três homens fugindo com mercadorias. Ninguém foi preso. Esse é o quarto caso de chineses assaltados na capital em 20 dias - três morreram.