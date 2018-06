Chinês é preso com R$ 333 mil na cueca Um chinês de 43 anos foi detido com mais de R$ 300 mil escondidos na cueca, nas meias e sapatos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Gia Chunkong estava num ônibus na Via Dutra, na região do Vale do Paraíba. O veículo seguia de São Paulo para Salvador. O chinês está radicado no País há 20 anos e residiria em Belo Horizonte. Ele disse que o dinheiro era proveniente de venda de um imóvel. Ele afirmou que carregava R$ 80 mil e, depois, confessou serem R$ 160 mil. A polícia contou R$ 333,4 mil.