Choque de carreta e ônibus na BR-251 mata 2 adolescentes Dois adolescentes morreram e outras 34 crianças ficaram feridas, nesta terça-feira, em um acidente, por volta das 11h30, envolvendo um ônibus escolar e uma carreta, no Km 359 da BR-251, no município de Padre Carvalho, a 551 quilômetros de Belo Horizonte, no norte de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, com placa de São Paulo, bateu na traseira de um ônibus escolar pertencente à prefeitura da cidade. Sérgio Gomes Costa, de 13 anos, e José Resende da Silva, de 14, morreram no local. O motorista da carreta, Cristiano da Silva Monte, de 30 anos, fugiu do local do acidente e estava sendo procurado pela polícia. A batida ocorreu numa comunidade conhecida como Curral de Varas, na zona rural de Padre Carvalho. De acordo com o delegado seccional de Salinas, município vizinho a Padre Carvalho, Castelar de Carvalho Leite, o ônibus estava parado na pista desembarcando um dos adolescentes, quando a carreta, que seguia no mesmo sentido, em direção a Montes Claros, não conseguiu fazer uma curva e tombou na estrada. O veículo se arrastou pela pista até se chocar contra o ônibus. A carreta carregava feijão e a carga se espalhou pela pista. Os corpos dos adolescentes foram encaminhados para o IML de Montes Claros.