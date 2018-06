Choque de ônibus mata 2 mulheres no Bom Retiro Duas mulheres morreram e 13 ficaram feridas às 15h30 de ontem em um acidente no Bom Retiro, região central, envolvendo um ônibus da Viação Santa Brígida, que fazia a linha 9500 (Terminal Cachoeirinha/ Largo Paiçandu), e um ônibus de turismo. Testemunhas contaram que o motorista do coletivo avançou o semáforo fechado no cruzamento das Ruas Javaés e Anhaia e bateu no veículo que trazia 16 pessoas de São Luís. Com o impacto, os dois ônibus foram lançados contra um imóvel . A professora Cíntia Lacerda da Silva, de 27 anos, e Marionete Aguiar Lima, de 56, morreram na hora, presas às ferragens dos veículos. Cíntia estava no coletivo e voltava para casa depois de fazer um curso. Maria, no ônibus de turismo, era mulher do motorista. O coletivo vinha pela Rua Javaés e o ônibus de turismo, pela Anhaia. Após a batida, os ônibus só pararam ao atingir de frente a casa número 357 da Javaés. Segundo testemunhas, passageiros do ônibus de turismo saíram pela janela porque a porta ficou prensada.