Choque entre dois carros deixa 4 feridos na Av. paulista Por volta da 0h45 da madrugada desta quinta-feira, um choque entre dois carros - um Vectra e um Corsa -, seguido de capotamento, interditou por mais de 40 minutos a pista sentido Paraíso-Consolação da Avenida Paulista, na região dos Jardins da capital paulista. Cinco veículos do Corpo de Bombeiros foram até o local e socorreram os quatro ocupantes do Vectra. Um deles, em estado mais grave, já havia sido levado para o Hospital das Clínicas. Gasolina chegou a vazar do carro capotado.