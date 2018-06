Choque entre duas motos mata 2 e fere 2 na zona sul de SP Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, por volta das 2h desta quinta-feira, após o choque entre duas motos na altura do nº 406 da Rua Domiciano Leite Ribeiro, no Jabaquara, zona sul da capital paulista. Três vítimas em estado grave foram levadas para o Pronto-Socorro do Hospital Sabóia, onde um rapaz de 21 anos e outro de 25 morreram. Um quarto ferido foi encaminhado ao Hospital São Paulo. O caso foi registrado no 35º Distrito Policial, do Jabaquara.