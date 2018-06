Choque entre Kombi e carreta deixa 3 mortos A colisão da Kombi dirigida por Marcos Pereira de Siqueira, de 38 anos, com uma carreta na BR-267, entre as cidades de Jardim e Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, causou a morte de duas crianças e uma adolescente, ontem. Outras quatro pessoas, dos 14 ocupantes da Kombi, ficaram feridas, incluindo o motorista. O condutor do caminhão nada sofreu. Segundo os passageiros, Siqueira fez uma conversão à esquerda na pista e a carreta, mesmo em baixa velocidade, não conseguiu evitar o choque.