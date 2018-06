Choque entre ônibus e caminhão fere um Um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus que faz a linha Campo Limpo-Shopping SP Market deixou uma pessoa ferida e bloqueou, às 5h30 de ontem, duas das três faixas da Avenida Nações Unidas (continuação da Marginal do Pinheiros), 600 metros após a Ponte do Socorro, no sentido Interlagos, zona sul. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão atingiu a traseira do coletivo. Um passageiro do micro-ônibus foi atendido pelo Samu e o congestionamento foi de 2 km.