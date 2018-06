O choque entre um ônibus e um trem deixou o trânsito lento na região da Avenida Centenário, no centro de Criciúma, Santa Catarina, na tarde desta segunda-feira, 12. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 13h30. Informações não confirmadas dão conta de que o ônibus teria avançado o sinal que indica a passagem do trem.