Choque entre pássaro e avião da Delta fecha pista do Galeão Um choque entre um pássaro e um avião da Delta interditou por cinco minutos a pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Apesar do incidente, o voo 0061, que decolou de Atlanta (EUA), aterrissou normalmente e ninguém ficou ferido. Foi feita vistoria na pista e na aeronave, mas nenhuma ave foi encontrada. A Delta confirmou o incidente e disse que o pássaro deveria ser pequeno. Em Teresina, a Infraero fez acordo com a prefeitura de Timom, que tem lixão e aterro sanitário a 4,5 km do aeroporto. As áreas deverão ser remanejadas no próximo mês. Enquanto isso, a Infraero solta rojões para espantar urubus.