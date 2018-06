Chove forte em grande parte do País nesta quinta-feira

Boa parte do País será atingida por fortes chuvas nesta quinta-feira, 12, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), principalmente na Região Sul. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A formação de um sistema frontal subtropical sobre o oceano a leste da Região Sul contribuirá para a possibilidade de pancadas de chuva. Nestas áreas, a chuva poderá ser intensa, com raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo e há chance de acumulado significativo de chuva em algumas cidades. Uma zona de convergência de umidade, associada ao calor, manterá as pancadas entre São Paulo, Centro-Oeste e Região Norte. Também haverá chance de chuvas fortes nestas áreas, que poderão causar transtornos à população. No interior da Bahia e no centro-norte da Região Sudeste o sol ficará entre poucas nuvens. Na faixa norte da Região Nordeste, entre o Maranhão e a Paraíba haverá sol entre muitas nuvens e chance para pancada de chuva forte em algumas áreas.