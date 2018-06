Chove forte no Sul do Brasil e em áreas da Região Norte

Entre o norte e leste do Paraná e em Mato Grosso do Sul, haverá variação de nebulosidade, no entanto, há possibilidade de pancada de chuva no período da tarde.

Pancadas fortes de chuva por conta de instabilidades tropicais (calor e umidade), são esperadas para grande parte do Amazonas, centro-sul e oeste do Pará, norte do Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima, podendo atingir áreas do nordeste como o Maranhão e centro-oeste do Piauí, além de algumas áreas do centro-oeste, tal como o noroeste de Mato Grosso.

O tempo estará predominantemente seco nas demais áreas de Mato Grosso, em Goiás, Distrito Federal, sul do Tocantins, noroeste de Minas e oeste da Bahia. Mas mesmo com este tempo predominantemente seco, não descarta-se alguma pancada bem isolada de chuva entre o centro-oeste e o sul do Tocantins.

Chuvas isoladas são esperadas para o litoral da Bahia até Pernambuco, com possibilidade de pancadas de chuva entre o leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba.