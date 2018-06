''''Chupeta não prestava contas. Era o homem forte'''' O chefe da polícia da Colômbia, Oscar Naranjo, diz que Juan Carlos Ramirez Abadía é um dos narcotraficantes economicamente mais poderosos do Hemisfério Sul. Conhecido como Chupeta, Abadía, segundo Naranjo, conseguiu tomar o controle de importantes rotas de tráfico para os Estados Unidos e a Europa. "Ele era o homem forte do Cartel." Naranjo afirma que Abadía deixou que Diego Montoya aparecesse como o "chefão" do cartel, mas "na verdade quem estava fazendo dinheiro era ele". A entrevista: Quem era o Chupeta na estrutura do narcotráfico colombiano? Abadía é um dos narcotraficantes mais ricos do Hemisfério Sul. Ele começou a traficar quando ainda estava no colégio secundário e, com apenas 20 anos, se tornou o aluno prodígio de Miguel Rodriguez, um dos líderes do Cartel de Cáli. No final dos anos 90, ele se entregou à Justiça colombiana, cumpriu poucos anos de prisão e, quando saiu, ficou sócio do Cartel do Norte do Vale. O Departamento de Estado Americano diz que ele tem US$ 1,8 bilhão. De onde veio esse dinheiro? Quando o governo colombiano começou a perseguir os outros líderes do Cartel do Norte do Vale, Chupeta conseguiu tomar o controle de importantes rotas de tráfico para os EUA e a Europa, construindo um verdadeiro império. Ele foi muito hábil para abrir novas rotas e ordenou a morte de pelo menos 100 rivais e inimigos. As autoridades americanas dizem ter evidências de que ele assassinou pelo menos duas pessoas, uma delas agente do DEA (departamento antidrogas dos EUA). Qual era seu papel no Cartel do Norte do Vale? Ele era o homem forte do cartel - o mais rico e poderoso entre os chefões da droga na região. Nos últimos anos, Chupeta foi hábil, deixando que Diego Montoya, o Don Diego, aparecesse como o "chefão do Cartel do Norte do Vale", quando, na verdade, quem estava fazendo dinheiro era ele. Hoje, ele tem um cartel praticamente independente, embora mantenha ligações com os traficantes dessa organização. Ele não está mais no cartel? Acontece que disputas internas levaram o Cartel do Norte do Vale a se dividir em quatro grupos em 2004: um deles ficou com Don Diego, outro com Wilber Varela, o Sabão, outro com Luis Hernando Gomez, o Rasguño, capturado em Cuba, e o último com Chupeta. Hoje, Abadía é muito mais poderoso que Diego Montoya. Vocês colaboraram com a polícia brasileira? A cooperação foi estabelecida com a DEA. Em fevereiro deste ano, nós apreendemos US$ 80 milhões em depósitos clandestinos em Cáli que pertenciam a Chupeta e, desde então, tínhamos a informação de que ele poderia estar no Brasil ou no Equador. Mas o mérito da sua captura foi da Polícia Federal brasileira. A polícia colombiana foi informada sobre o que as autoridades brasileiras pretendem fazer com Abadía? Não, mas como os processos mais consistentes contra ele estão em Nova York, deve terminar submetido à Justiça americana. Há informações sobre mais narcotraficantes escondidos no Brasil? Não. É importante mostrar para os traficantes que, se quiserem se estabelecer no Brasil, não vai ser fácil.