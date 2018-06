Churrascaria Rubaiyat pega fogo no centro de São Paulo Um incêndio atingiu o Rubaiyat, tradicional churrascaria paulistana, na Alameda Santos, região da avenida Paulista. O fogo começou por volta das 19h e foi controlado em uma hora pelos bombeiros. Dez viaturas dos bombeiros estiveram no local. Segundo o restaurante, as chamas não ultrapassaram a área da cozinha. Os bombeiros concluíram que o incêndio foi causado por um problema no exaustor da churrasqueira central. Às 21h15, ainda havia muita fumaça no local, principalmente no mezanino do restaurante. O trânsito ficou bastante complicado na região. De acordo com o Cobom, um homem de 45 anos sofreu intoxicação e foi encaminhado ao pronto-socorro Vergueiro.