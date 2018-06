Chuva afeta 1 milhão em 12 Estados

A marca de pessoas afetadas pelas chuvas no País passou de 1 milhão ontem. De acordo com balanço da Defesa Civil nacional, 1.090.580 pessoas sofreram danos com temporais em 12 Estados. Atualmente, há 90.098 desabrigados - em espaços públicos improvisados - e 184.480 desalojados - em casa de amigos ou familiares. Em todo o Brasil, os temporais já causaram a morte de 42 pessoas. Ontem, duas morreram em Sergipe - uma criança em Aracaju e um homem no interior. Por causa das fortes chuvas que caem desde domingo, 170 pessoas estão desabrigadas em Sergipe. A situação mais grave é em Estância, a 68 quilômetros de Aracaju, onde o Rio Piauitinga transbordou, destruiu uma ponte e inundou quatro bares e uma pousada. No domingo pela manhã, Perolina Suyane Lima, de 8 anos, morreu após ser levada pelas águas em um canal no bairro 18 do Forte, zona norte da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não tinha corda para laçar a garota. A outra morte foi em Estância. O empresário Djun Suzuki estava em seu carro quando foi arrastado. Além de castigar moradores, a chuva prejudica a economia do Maranhão. Cidades turísticas sofrem com a retração do fluxo de visitantes e, em outras, há escassez de alimentos. Em Barreirinhas, houve diminuição de pelo menos 50% no número de turistas nos últimos 15 dias, em comparação com o mesmo período de 2008. Em São Luís, a retração chegou a pelo menos 20%. No Estado, sete pessoas morreram e foram prejudicados 197.538 habitantes. Há 40.179 desalojados e 26.874 desabrigados. No Amazonas, 300 mil estudantes das redes estadual e municipais estão sem aula no interior, por causa da cheia dos rios. As férias devem ser canceladas e o ano letivo será estendido até 2010. As chuvas atingiram 47 cidades, desalojaram 46.242 pessoas e desabrigaram 10.196. Oito pessoas morreram. A Bahia contabiliza sete mortes, 4.972 desalojados e 1.732 desabrigados. Depois de nove dias seguidos de chuva, Salvador registrou ontem sol e calor. Os efeitos da chuva ainda são visíveis e a água acumulada no solo faz estragos. Mais oito casas desabaram ontem. As principais vias apresentam problemas, como buracos e acúmulo de terra. O Ceará apresenta a pior situação, com 75 cidades castigadas e 12 mortes. Os desabamentos e enchentes atingiram 244.462 moradores, expulsando 44.610 deles de suas casas. O Pará teve 170.095 pessoas afetadas. No Piauí e no Rio Grande do Norte, são 71.860 e 45.308, respectivamente. No Acre, os desabrigados são 2.105 e os desalojados, 1.695. Em Santa Catarina, dez cidades têm 3.333 desalojados e 217 desabrigados. NÚMEROS 50% foi a queda de movimento de turistas em Barreirinhas (MA) nos últimos 15 dias, em relação ao mesmo período do ano passado 300 mil estudantes das redes estadual e municipais do Amazonas estão sem aula no interior do Estado, por causa das cheias dos rios 7 pessoas já morreram na Bahia por causa das chuvas, mesmo número de vítimas do Maranhão 75 cidades foram castigadas pelas chuvas no Ceará, com 44.610 moradores fora de suas casas