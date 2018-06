Chuva ainda atinge boa parte do país nesta sexta

SÃO PAULO - A chuva forte ainda atinge boa parte do país nesta sexta-feira, 21, principalmente nas regiões Norte, parte do Centro-Oeste e do Nordeste, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O canal de umidade ainda deixará o dia nublado e com pancadas de chuva em todo Norte do País, no Mato Grosso e no oeste e norte de Goiás. No leste da Bahia e norte de Minas e no Espírito Santo, o dia será encoberto e com chuvas. Em toda esta área poderá chover forte.

Nas demais áreas do Nordeste do País, de Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul o sol aparecerá mas também ocorrerão pancadas de chuva. Também haverá chuva forte em boa parte do interior nordestino.

Em todo leste da Região Sudeste, e leste do Paraná e de Santa Catarina, muitas nuvens e pequena chance de chuva localizada e passageira. Nas demais áreas do país, sol e poucas nuvens.