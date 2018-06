Chuva atinge as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país

As pancadas de chuva chegam em boa parte do país nesta terça-feira, 22, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste e Norte, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Um canal de umidade provocará muita instabilidade e pode chover forte em algumas áreas da faixa que vai do Norte ao leste do Sudeste, no Paraná e norte de Santa Catarina.

A nebulosidade estará variável e também podem ocorrer pancadas de chuva no norte e nordeste do Rio Grande do Sul. O dia será de sol no centro-sul do Rio Grande do Sul, no interior nordestino, no sul de Roraima, centro do Pará e nordeste do Amazonas.

Os ventos úmidos vindos do oceano deixarão o tempo instável com pequena possibilidade de pancadas de chuva no litoral do Nordeste. Nas demais áreas de país o sol aparece entre poucas nuvens.