Chuva atinge boa parte do país nesta terça

O tempo segue instável na maior parte do país nesta terça-feira, 19, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

As áreas de instabilidade deixam o tempo com muitas nuvens e também ocorrerão pancadas de chuva no Mato Grosso e no oeste e noroeste de Mato Grosso do Sul. O deslocamento de uma frente fria pelo oceano causará instabilidade no litoral do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, onde estão previstos curtos períodos de sol e chuva isolada.

Uma massa de ar seco deixará o tempo com poucas nuvens entre o Paraná, Região Sudeste e o sul da Bahia, além de grande parte de Goiás e de Mato Grosso do Sul. Há pequena possibilidade de ocorrência de pancadas isoladas de chuva entre o extremo norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.

Na região entre o Recôncavo Baiano e Sergipe o dia será de chuva. Na faixa litorânea do Espírito Santo há possibilidade de chuva isolada causada pela umidade do oceano.