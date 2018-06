Chuva atinge boa parte do País neste domingo

Esse domingo, 14, terá pancadas de chuva em grande parte do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O calor e a alta umidade provocarão muita nebulosidade e pancadas de chuva nas Regiões Norte e Centro-Oeste, e em parte do Sudeste, podendo ser localmente forte em áreas de Minas, Goiás, Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul.

No sul da Bahia, haverá muitas nuvens e chuva a qualquer hora. No litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, o dia terá muitas nuvens com chuvas isoladas.

No nordeste e serra do Rio Grande do Sul e serras e planaltos de Santa Catarina e sul do Paraná, haverá pancadas de chuva a partir da tarde.

No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, no litoral norte de São Paulo, nas áreas de serras e litoral do Rio, haverá muita nebulosidade e chuvas isoladas. Nas demais áreas do Sul, de São Paulo e do Nordeste, o céu terá poucas nuvens.