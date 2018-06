Chuva atinge Norte, Centro-Oeste e Sudeste do País

Pancadas de chuva atingem grande parte do País hoje, principalmente nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Uma zona de convergência de umidade deve provocar precipitações no Espírito Santo, no sul da Bahia, no norte, no centro, no leste e no oeste de Minas Gerais, em Goiás, no Distrito Federal, no norte de Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso.

De acordo com o instituto, áreas de instabilidade causadas pelo calor e umidade elevados provocarão pancadas de chuva em Rondônia, Acre, no sul, no centro, no oeste e no norte do Amazonas, sul do Pará, Roraima e Tocantins. Uma massa de ar seco deixará o dia com pouca nebulosidade nas demais regiões do Pará, no leste e no nordeste do Amazonas, no Amapá e em grande parte da Região Nordeste.

No sul de Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, sul e oeste da Bahia e sul de Minas a previsão é de sol com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva. Em grande parte do Rio de Janeiro o tempo estará instável, sendo que no norte deve ocorrer pancadas de chuva.

No sul e no nordeste de São Paulo a previsão é de dia com variação de nebulosidade. No litoral de Santa Catarina e do Paraná o céu estará nublado. No oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná haverá predomínio de sol. As temperaturas estarão em elevação no Sul.