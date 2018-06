Chuva atinge região sul do país neste domingo

São Paulo, 17 - A chuva atinge grande parte da Região Sul do país neste domingo, 17, e o tempo fica nublado em quase todo o Brasil, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A chuva será forte em determinados períodos no norte e nordeste do Rio Grande do Sul e no centro-oeste e sul de Santa Catarina. Nestas áreas, também há risco de acumulados de chuva significativos em alguns pontos.

Entre o nordeste de Santa Catarina, o centro-oeste e sul do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, a instabilidade aumenta no decorrer do dia e ocorrerão pancadas de chuva a partir da tarde. O céu estará nublado, mas sem chuva na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Já no nordeste da Região Nordeste o dia ficará com muitas nuvens e terá chuva, principalmente entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte e algumas áreas do litoral e leste de Alagoas. O sol aparecerá entre nebulosidade variável no interior do Nordeste e com possibilidade de chuva rápida no litoral norte da Bahia e em Sergipe.

Ocorrerão pancadas de chuva na faixa norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e na faixa norte do Pará, do Maranhão, do Piauí e no centro-norte e litoral do Ceará. Nas demais áreas do país o dia será de sol.

Em grande parte da Região Centro-Oeste, em Rondônia, sul de Tocantins, maior parte de São Paulo e de Minas, a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde. A temperatura estará em declínio no Rio Grande do Sul e elevada no Sudeste de Centro-Oeste.