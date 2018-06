Chuva atinge regiões Sul e Sudeste do país nesta sexta

Nesta sexta-feira, 31, áreas de instabilidade atingem o Estado de Santa Catarina e o centro-sul e o leste do Paraná, com possibilidade de acúmulo grande de chuvas que devem durar todo o dia.

No norte gaúcho, o dia será nublado com pancadas de chuva. Entre o oeste e norte do Paraná, sul de mato Grosso do Sul, sul, leste e nordeste de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro, o dia também será com muita nebulosidade e chuvas fracas e isoladas.

No centro-norte da região Norte o sol aparece, mas há condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O dia será instável entre o litoral potiguar e o litoral da Bahia; e nublado entre o Espírito Santo e a faixa leste da região Nordeste.

No sul do Amazonas, Acre e Rondônia, e no centro-leste gaúcho, o dia será parcialmente nublado. Nas demais áreas do país, o sol predomina. Ainda há chances de ocorrência de geada na região da Campanha Gaúcha.

Os índices de umidade relativa permanecem baixos entre Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, noroeste de Minas Gerais e o oeste da Bahia.