Chuva bloqueia rodovias de Santa Catarina

São Paulo, 22 - As chuvas que vêm atingindo o estado de Santa Catarina causam problemas em duas importantes rodovias federais que cortam o estado catarinense, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Na BR-101, no km 54, em Araquari, a pista está interditada parcialmente e tem lentidão em ambos os sentidos. Já entre o km 234 e o 235, na região do Morro dos Cavalos, o motorista reduz bastante a velocidade por causa de um bloqueio parcial da pista sentido sul. Há sinalização sobre risco de queda de barreira no local.

No km 192, em Biguaçu, sentido sul, meia pista está bloqueada para remoção de pedras que desceram o morro. Ainda no Morro dos Cavalos, o trânsito é lento devido a uma operação de emergência para tapar buracos que ofereciam risco à segurança dos motoristas.

Há bloqueio também no km 4 da BR-280, junto ao trevo que dá acesso à estrada estadual para Enseada em São Francisco do Sul. A água está a mais de um metro de altura no local. No quilômetro 80, região de Corupá, o trânsito está interrompido em ambos os sentidos sem previsão para liberação, devido à queda de cabeceira de uma ponte.

O desvio é feito no local somente para automóveis. Nos km 26 e 28, as pontes estão totalmente interditadas para qualquer tipo de veículo. Existe um desvio por estradas de terra e não há previsão de liberação.