Chuva cancela desfile de abertura da Oktoberfest 2009

A forte chuva que atingiu Blumenau, em Santa Catarina, na quinta-feira, 1º, fez com que o desfile de abertura da Oktoberfest 2009 fosse cancelado. O desfile, que sempre ocorre na Rua XV de Novembro, estava previsto para as 19h30.

Veja também:

Sul volta a ser atingido por fortes chuvas na próxima semana

De acordo a assessoria de imprensa do evento, os cerca de 30 mil turistas que acompanharam o primeiro dia da festa, puderam, no entanto, curtir as demais atrações, que ocorreram normalmente, como a sangria do primeiro barril de chope pela rainha desta edição, Vanessa Chacorowski, de 19 anos.

Um novo desfile com as princesas da festa, carros alegóricos e o tradicional Vovô Chopão está marcado para as 17 horas do próximo sábado, 3. O evento acontece até 18 de outubro e a expectativa da organização é que o público total seja de 700 mil pessoas.