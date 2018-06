Chuva causa a morte de quatro pessoas na Grande SP As fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo desde sábado provocaram a morte de quatro pessoas. Uma das vítimas é a menina Letícia Sabrina Maciel da Silva, de oito anos, que foi atingida por um deslizamento de terra na Rua Jataizinho, 138, no Jardim Jozeli, em Itaquaquecetuba. A garota andava de bicicleta quando foi soterrada por um barranco, por volta das 20h30 de Sábado. Os bombeiros conseguiram retirá-la dos escombros duas horas depois do acidente. Ela foi encaminhada em estado grave, com traumatismo craniano, ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, mas não resistiu. As outras três vítimas são dois homens e uma garota, que ocupavam um veículo que caiu dentro de um lago no município de Guararema, na Grande São Paulo, por volta das 21 horas de sábado. Conforme informações dos bombeiros, chovia muito no momento do acidente, e o motorista não conseguiu fazer a curva, caindo no lago que fica no Condomínio Haras Urbano localizado na Estrada Velha Sabaúna, no bairro Lago Nova. Um dos ocupantes do veículos foi resgatado com vida pelos bombeiros. As vítimas moravam no município de Mogi das Cruzes.