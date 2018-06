Chuva causa alagamentos e apagão em São Paulo A chuva que caía em São Paulo desde a noite de quarta-feira causou alguns pontos de alagamento na cidade, segundo registros do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Às 10h30, eram registrados nove pontos, todos eles transitáveis. A chuva moderada atingia o extremo zona sul da capital, principalmente Parelheiros. De acordo com o CGE, poderá voltar a chover forte no fim do dia. Os pontos alagados estavam na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, Rua Brigadeiro Tobias, Avenida Tiradentes, Avenida São João, viaduto dos Bandeirantes, Avenida Interlagos, Avenida Aricanduva, Rua Vergueiro e Avenida Dr. Lino de Morais Leme. A região do Morumbi foi atingida por um apagão em alguns semáforos. Vários cruzamentos da Avenida Morumbi, na zona sul da capital, ficaram sem energia desde às 7h20, segundo a Eletropaulo. Havia problemas em trechos das Avenidas Oscar Americano, Giovani Gronchi e nas Ruas Amarilis, Açucena e das Avencas. De acordo com a Eletropaulo, o motivo da falta de energia foi causada por um cabo partido, na Rua Engenheiro Oscar Americano. A luz deveria ser restabelecida até as 11 horas, segundo previsão da Eletropaulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), equipes já estavam no local para orientar os motoristas.